Sanchez, dopo il Cile ritorno in campo: in gruppo con l’Inter

Ultimo giocatore a rientrare dalla sosta per le nazionali, nella giornata di oggi, Alexis Sanchez è già sceso in campo con il gruppo nella seduta odierna. Alla vigilia di Torino-Inter.

RIENTRATO – (Quasi) tutti a disposizione di Simone Inzaghi nell’allenamento di oggi. Dopo i rientri di Carlos Augusto e Lautaro Martinez, oggi è tornato ufficialmente anche Alexis Sanchez, in campo insieme ai compagni come mostrano le foto della seduta odierna. Difficile in ogni caso vederlo dal primo minuto in Torino-Inter, anche se potrebbe entrare in campo a gara in corso per dare fiato a Lautaro Martinez o Marcus Thuram, anche e soprattutto in vista della sfida di Champions League di martedì contro il Salisburgo.