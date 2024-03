Thuram, nessun dramma! Calo fisiologico e motivato: ricaricare energie

Thuram sta vivendo un momento di comprensibile flessione, dopo mesi di altissimo livello. Nessun dramma e nessun processo: calo fisiologico e motivato. Ora ricaricare le energie

CALO – Thuram sta vivendo il suo primo momento difficile dal suo arrivo all’Inter. Nelle ultime settimane il francese non è riuscito ad incidere come aveva fatto, con continuità, sino a prima della partita d’andata contro l’Atletico Madrid. Un calo fisiologico, e motivato, che non deve preoccupare i tifosi, che hanno ancora negli occhi gli errori del francese al Civitas Metropolitano e nella sfida contro il Napoli di ieri sera. Il calo è dovuto, oltre alla stanchezza accumulata, anche dall’infortunio che lo ha fermato per qualche settimana. L’attaccante non ha avuto il tempo di fare rodaggio, ed è tornato in campo praticamente immediatamente e da titolare. Ora l’attaccante è impegnato con la Francia: occasione per ricaricare le energie mentali.

RIFARSI – Thuram vorrà certamente ‘rifarsi’ dopo gli ultimi match sottotono. La sua prima occasione arriverà sabato, nell’amichevole contro la Germania. Poi sarà il turno del match contro il Cile di martedì prima del rientro ad Appiano Gentile per prepararsi alla sfida contro l’Empoli dell’1 aprile. Thuram vuole tornare a stupire ed è pronto a riprendersi l’Inter sulle spalle: mancano 14 punti al coronamento di una stagione di alto livello.