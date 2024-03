Bastoni ci ha preso gusto: dopo Bologna arriva altro assist: i numeri

Alessandro Bastoni, dopo l’assist sfornato in Bologna-Inter, si è ripetuto anche contro il Napoli. I numeri del difensore, in fase offensiva, sono al top in Europa fra i pariruolo

ASSIST-MAN – Dici Bastoni e ti vengono in mente gli assist. Il difensore nerazzurro, dopo lo splendido cross a servire Bisseck nello 0-1 contro il Bologna, si è ripetuto anche contro il Napoli servendo a Darmian il pallone del momentaneo 1-0. Per la prima volta, in Serie A, il difensore ha fornito un passaggio vincente per due partite consecutive. Con i due assist il difensore diventa il primo (fra i pariruolo) ad aver fornito almeno due passaggi decisivi nelle ultime 4 stagioni di Serie A.

SIMBOLO – Bastoni è uno dei simboli del modo di giocare moderno e veloce dell’Inter. Già con Conte il difensore aveva mostrato un discreto “vizietto” per gli assist, ma la tendenza con Inzaghi è decisamente salita anche per il modo di giocare certamente più spregiudicato del tecnico piacentino. Mancano nove partite al termine della stagione dell’Inter e c’è ancora tempo per aumentare dei già positivi numeri. Prima però la Nazionale, con Bastoni che non vorrà sfigurare nella tournee statunitense dell’Italia di Spalletti.