Thiago Motta: «Inter da Scudetto e Champions League! Abbiamo 2 rientri»

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida fra Bologna e Inter. Il tecnico felsineo ha presentato il match di Dall’Ara, che si prospetta molto complicato per i nerazzurri

Che Inter si aspetta?

Sono una squadra da scudetto e da Champions League. Cercheremo di limitarli al meglio, giocheremo al nostro massimo. All’andata fu una partita buona fino alla mezz’ora, poi abbiamo perso il filo del gioco e loro ne hanno approfittato. Ogni partita è diversa, sempre dando il nostro massimo, dando il massimo impegno.

Chi recupera dagli infortunati?

Zirkzee non recupera. Suomaoro si è allenato molto bene, è pronto. Oggi Sansone non si è allenato per febbre ma credo che sarà convocato. Arnautovic non è disponibile, vedremo per settimana prossima.

Che ne pensa di Lukaku e Dzeko?

Sono due grandi giocatori che hanno grande valore, noi dobbiamo essere sempre attenti.

Barrow e Cambiaso possono essere un’arma?

Barrow è stato sempre collegato con noi a Genova e anche in appoggio ha fatto ciò che chiediamo, anche poi ripartendo attaccando gli spazi, deve e può farlo molto meglio, oltre all’aggressività nei contrasti. Deve essere in grado di prendere il vantaggio ai difensori per arrivare in anticipo. È stato un punto di riferimento. Cambiaso? Noi ci muoviamo molto in base alla squadra avversaria. Avendo Roberto Soriano che dà ampiezza con Cambiaso in grande fiducia che può rientrare. I due si capiscono bene.