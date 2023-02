Pardo: «Penso che l’Inter sia più forte del Porto, con Dzeko e Lukaku…»

Pierluigi Pardo ha parlato a Tutti Convocati, sulle frequenze di Radio 24, delle italiane in Europa, in particolare dell’Inter di Simone Inzaghi.

FORTI – Pierluigi Pardo è ottimista riguardo le italiane in Europa: «Se guardo le italiane in Europa secondo me non sono messe male. Erano tutte più forti delle squadre con cui le hanno sorteggiate. L’unica è l’Inter ma io credo sia più forte del Porto. Comunque in attacco hai Edin Dzeko che ha giocato in Germania, Inghilterra e ancora ti fa la differenza. Romelu Lukaku che al Chelsea ha fallito, ma che l’altro giorno ha segnato. Penso che per i tifosi dell’Inter e della Juventus vincere passare la semifinale sarebbe stupendo. Oltre a vincere la Coppa Italia, senza sottovalutare l’avversario che sarà la vincente tra Cremonese e Fiorentina».