Premio Etrusco, c’è anche l’Inter. Ecco l’ospite d’onore

Non solo premi per l’Inter e per chi sta in prima linea, ma anche ammirazione per chi amministra l’Inter da dietro le quinte. Lunedì 3 giugno, Massimiliano Farris – vice allenatore dell’Inter – sarà a Viterbo come ospite d’onore.

PREMIO – Lunedì 3 giugno alle ore 17:30, Massimiliano Farris, vice allenatore dell’Inter e fresco campione d’Italia alle spalle di Simone Inzaghi, sarà l’ospite d’onore alla 41esima edizione del Premio Etrusco, l’appuntamento tradizionale di fine stagione promosso dalla sezione Aiac di Viterbo. Nell’occasione viene consegnata la storica statuetta dell’“Etrusco” ai tecnici associati alla sezione che hanno vinto i rispettivi campionati nel campionato dilettantistico e giovanile. Il presidente Otello Settimi e il suo staff hanno annunciato con piacere la presenza del vice allenatore dell’Inter in occasione della giornata dedicata alle premiazioni.

Farris, un percorso in crescita

PERCORSO – Con la presenza di Farris e con uno scudetto vinto da poche settimane, sarà l’occasione di discutere di calcio e di fare i complimenti al tecnico. Si parlerà di sport, calcio e della figura dell’allenatore. Proprio quella figura di tecnico che ha da poco vinto il ventesimo scudetto sulla panchina dell‘Inter come secondo uomo di Simone Inzaghi. Un percorso fatto di crescita, così come lo stesso club ha saputo seguire la parabola dei suoi allenatore che con il passare dei mesi hanno acquisito sempre più esperienza e maturità.