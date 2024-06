Gullit: «Scudetto Milan? In Serie A tante squadre: l’Inter è forte!»

Gullit presente a Trafalgar Square, a Londra, alla vigilia della inale di Champions League Borussia Dortmund-Real Madrid di domani, su Sky Sport ha parlato dell’Inter, del Milan e in generale del campionato italiano.

LOTTA SCUDETTO – Ruud Gullit, ex giocatore del Milan, in un’intervista ha parlato così del campionato italiano e dell’Inter: «Milan in lotta per lo scudetto? Anche altre squadre sono forti, l’Inter è forte. La Juventus ha un po’ di alti e bassi. Il Milan non può dominare come prima, ci sono tante squadre adesso che fanno bene. Ci sono più squadre che hanno la possibilità di vincere il campionato e lo abbiamo visto negli ultimi anni».