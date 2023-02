Dionisi: «Pinamonti sarà della partita! Mi resta da capire solo una cosa»

Pinamonti ha recuperato dagli acciacchi e fisici e domani sarà disponibile per Lecce-Sassuolo. Ne ha parlato anche Dionisi durante la conferenza stampa della vigilia

RECUPERATI − Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Sassuolo, match in programma domani sera. Le sue parole in merito al prestito Inter Pinamonti: «Domenico Berardi si è allenato tutta la settimana, salvo cose straordinarie è disponibile domani. Pinamonti? Ovvio che più allenamenti fa, più minuti fa, più possibilità di minutaggio ampia può avere. Sarà della partita sì, dall’inizio o durante quello non lo so».