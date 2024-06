Flamini: «Inter e Milan, una differenza! Ottima stagione»

Con il suo passato da centrocampista di Serie A, al Milan, Mathieu Flamini ha parlato a Sport Mediaset del campionato appena conclusosi e che ha visto la vittoria dell’Inter con lo scudetto in faccia proprio ai rossoneri.

SCUDETTO IN FACCIA – Quello appena terminato è sicuramente un campionato da dimenticare per il Milan, partito sotto i migliori auspici dopo i numerosi colpi nel calciomercato estivo e terminato con la sconfitta in casa nel derby per 1-2 che ha sancito la vittoria del ventesimo scudetto dell’Inter. Proprio in faccia ai rossoneri, nonostante i tentativi di mistificare la realtà. Una delusione che si riflette anche nelle parole di un ex centrocampista rossonero, ovvero Mathieu Flamini, che a Milano ha giocato dal 2008 al 2013 dopo la sua esperienza all’Arsenal.

Inter e Milan, che differenza! Il commento di Flamini

MIGLIORI – Presente a Londra in vista della finale di UEFA Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid, in programma nella spettacolare cornice di Wembley, Mathieu Flamini ha spiegato come, nonostante non viva più in Italia, segua sempre il nostro campionato: «Anche se ormai non vivo più in Italia, il campionato italiano lo seguo sempre molto da vicino. Questo perché sono sempre un grande tifoso del Milan». E proprio in merito a ciò, l’ex centrocampista francese ha mostrato la sua amarezza, anche se ha parlato con soddisfazione del secondo posto in campionato: «Quest’anno penso che abbiano fatto una buona stagione, ma l’Inter è stata più forte». Anche se, giova sempre ricordarlo, resta una stagione – per dirla alla José Mourinho – da zeru tituli…