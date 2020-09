Tegola per l’Inter e l’Italia, Bastoni lascia il ritiro: le condizioni

Condividi questo articolo

Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni ha accusato un problema fisico e ha lasciato il ritiro della nazionale italiana. Il difensore dell’Inter sarà valutato in questi giorni

Tegola per l’Italia e per l’Inter. Secondo quanto riportato da “Sky Sport 24” Alessandro Bastoni, che era stato convocato in maglia azzurra per la prima volta per le prossime partite contro Bosnia e Olanda, ha lasciato il ritiro azzurro a causa di un pregresso risentimento ai flessori. Il difensore sarà quindi assente per le prossime partite e le sue condizioni saranno valutate meglio nei prossimi giorni.