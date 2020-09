Italia-Bosnia: non solo Barella, altro interista verso maglia da titolare – Sky

Roberto Mancini Italia

Italia-Bosnia di questa sera rappresenterà il debutto degli azzurri nella nuova edizione della Nations League. Il C.T. Roberto Mancini orientato a dare una maglia da titolare a due dei giocatori dell’Inter convocati

Secondo “Sky Sport” Italia-Bosnia di questa sera potrebbe vedere la nazionale azzurra scendere in campo con due dei giocatori dell’Inter convocati. Se è certa la presenza di Nicolò Barella, uno dei titolarissimi di Roberto Mancini, il Commissario Tecnico sembra essere orientato a concedere una maglia da titolare anche a Stefano Sensi come play davanti alla difesa. A far salire le quotazioni del nerazzurro è la non perfetta forma fisica di Jorginho. L’Italia dovrebbe quindi scendere in campo col 4-3-3 con Donnarumma in porta, Florenzi, Bonucci, Chiellini e Biraghi in difesa, Barella, Sensi e Pellegrini a centrocampo, tridente d’attacco composto da Chiesa, Belotti e Insi