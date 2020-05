Spalletti: “Fiorentina? Ho un problema! Voglio allenare presto. Brozovic…”

Spalletti ospite di “Casa Sky Sport” su SkySport24 (vedi prima parte). L’ex allenatore dell’Inter si è espresso sull’accostamento con la Fiorentina e ha citato Brozovic in un paragone con Pizarro

FIORENTINA E BROZOVIC – Luciano Spalletti risponde a una domanda di David Pizarro, che chiede se gli piacerebbe allenare la squadra viola con il progetto di Rocco Commisso: «Pizarro è un calciatore simile a Marcelo Brozovic, vuole toccare tutti i palloni che passano da un compagno. Questo a volte non è possibile, soprattutto nel calcio moderno, perché disperdono freschezza da poter usare durante la partita. Fiorentina? Non conta il bel progetto o la possibilità di spendere 200 milioni sul mercato, io mi fermo ad allenare. Non vedo l’ora di farlo il prima possibile. Gli allenatori ora debbono essere pronti ad allenare anche sei mesi, sennò si è allenatori antichi. Bisogna allenare ciò che ti viene messo a disposizione. Penso che la Fiorentina sia in buonissime mani. Beppe Iachini ha fatto vedere di avere le carte in regola per ambire a campionati di alta classifica. Parlo da simpatizzante della Fiorentina e conoscente di Iachini. Loro si sono espressi ultimamente dicendo che mi porto dietro un problema che diventa difficile mettere a posto (l’ingaggio, ndr). Menomale che si sono accorti solo di quello!».