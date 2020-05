Union Berlino-Bayern Monaco 0-2, Perisic in campo nel finale

Ingresso in campo nel finale per Ivan Perisic – giocatore di proprietà dell’Inter in prestito in Germania – nella sfida Union Berlino-Bayern Monaco, terminata per due reti a zero a favore dei bavaresi.

RIENTRO IN CAMPO – Torna in campo il Bayern Monaco dopo lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus e lo fa anche Ivan Perisic, giocatore di proprietà dell’Inter in prestito ai bavaresi. La sosta forzata non sembra aver inciso troppo sulla squadra allenata da Hans-Dieter Flick, che trova la vittoria per 0-2 sul campo dell’Union Berlino. Ad andare in rete il solito Robert Lewandowski che sblocca la partita nel primo tempo da calcio di rigore, con il raddoppio segnato nella ripresa da Benjamin Pavard. Come anticipato, nel finale (all’86’) ingresso in campo anche per il giocatore croato che ha preso il posto di Serge Gnabry.