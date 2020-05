Ministero dello Sport, no allenamenti di gruppo dal...

Ministero dello Sport, no allenamenti di gruppo dal 18 maggio

Secondo quanto rivela l’ANSA, il Ministero dello Sport ha negato il via libera alle squadre per gli allenamenti di gruppo, prevista inizialmente per domani, lunedì 18 maggio.

SOLO INDIVIDUALI – Bisognerà ancora aspettare per la ripresa degli allenamenti di gruppo. Dietrofront dunque dal Ministero dello Sport, che smentisce quanto rivelato dal Primo Ministro Giuseppe Conte riguardo alla possibilità della ripresa prevista per domani, lunedì 18 maggio. Ecco le motivazioni a riguardo: “La validazione da parte del Cts avverrà probabilmente il 18 maggio. Secondo il punto E del nuovo DPCM finché non c’è il visto del comitato valgono le regole precedenti”.