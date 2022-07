Skriniar-PSG alle battute finali, su de Vrij un’inglese: rivoluzione Inter − SM

Per Skriniar al PSG si avvicina la settimana giusta, i francesi pronti al rilancio finale. Intanto anche rumors su un de Vrij in formato british. L’Inter si prepara ad una rivoluzione in cabina difensiva

RIVOLUZIONE DIFESA − Rinforzati centrocampo e attacco l’Inter punta a rivoluzionare il reparto difensivo. La trattativa per il trasferimento di Milan Skriniar al PSG è arrivata alle battute finali. Il club francese farà un rilancio di 68 milioni più bonus per arrivare a 70. Si attende, inoltre, l’affondo del Manchester United per Stefan de Vrij. Poi si andrà su Gleison Bremer che viene valutato dal Torino 35 milioni. Difficile l’inserimento di una contropartita tecnica, occhio alla formula prestito con obbligo di riscatto. Mentre su Nikola Milenkovic, c’è da affrontare la bagarre col Milan.