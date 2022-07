Vidal ad un passo dal Flamengo ma si pensa al pacchetto completo

Vidal è ad un passo dal trasferimento al Flamengo in Brasile. Il club rossonero ha superato il Boca Juniors e tra poche ore chiuderà per il centrocampista dell’Inter. Il ‘Fla’ pensa al pacchetto completo targato Felicevich

AIUTI DAL BRASILE − L’Inter ha la necessità di sfoltire il monte ingaggi per abbassarlo almeno del 15%. Sono due i nomi che rappresentano un peso a tal proposito: Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Il centrocampista, dopo essere stato accostato al Boca Juniors, sta per chiudere con il Flamengo (vedi articolo). Trattativa ben avviata come riporta anche Goal. Il Flamengo però può aiutare l’Inter anche con El Nino Maravilla. Il ‘Leone’ lascerà il club nerazzurro quest’estate. I brasiliani vorrebbero portare l’intero pacchetto a Rio de Janeiro. Il loro intento è infatti quello di prendere Sanchez per sostituire Bruno Henrique, out tra i 10 e i 12 mesi per un infortunio al ginocchio. L’agente dei due cileni Fernando Felicevich è già al lavoro.