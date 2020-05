Serie A, il Viminale dà l’OK agli allenamenti! Via libera per calcio e non solo

La Serie A, così come tutte le categorie di calcio e sport, potrà svolgere allenamenti in forma individuale già da domani. Lo annuncia il Viminale, con una circolare inviata ai prefetti sulle misure per la fase due. Ora tocca alle società decidere se riprendere subito le sedute o aspettare.

IL VIA LIBERA – Il calcio può riprendere, almeno con gli allenamenti. Se per la Serie A c’è ancora incertezza, e la settimana che sta per iniziare sarà fondamentale, intanto i centri sportivi riaprono. Questa la parte relativa agli sport di squadra della circolare appena pubblicata dal Viminale: “L’art. 1, comma 1, lett. g), allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, consente le sessioni di allenamento, a porte chiuse, degli atleti professionisti e non professionisti di discipline sportive individuali, riconosciute di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Paralimpico italiano e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpico o a manifestazioni nazionali e internazionali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e del divieto di assembramento.

Sulla base di una lettura sistematica delle varie disposizioni, suffragata da un orientamento condiviso in sede interministeriale, si ritiene sia comunque consentita, anche agli atleti, professionisti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”. Adesso toccherà alle società di Serie A decidere quando far riprendere gli allenamenti ai propri calciatori.