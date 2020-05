Troglio: “Lautaro Martinez sta facendo grande l’Inter. Futuro? Barcellona…”

Intervistato ai microfoni di “TuttoMercatoWeb.com”, Pedro Troglio, ex centrocampista della Lazio, ha parlato di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter nel mirino del Barcellona

CAMPIONATO – Queste le parole di Pedro Troglio, ex centrocampista della Lazio, partendo da cosa lo ha colpito nel campionato di Serie A. «L’equilibrio che c’è quest’anno. Gli anni scorsi c’era una superiorità evidente della Juve, adesso vedo che con i bianconeri ci sono la Lazio e l’Inter che potranno lottare fino alla fine. Se sono stato sorpreso dalla Lazio? Sì, perché è una squadra che ha appreso i concetti del suo allenatore, gioca in quaranta metri, ha grinta, velocità, fa un bel pressing e può certamente vincere lo scudetto».

LAUTARO – Quindi Troglio su Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, e il suo futuro che vede il Barcellona sulle sue tracce. «E’ fortissimo, sta facendo grande l’inter. Tanti anni fa quando lui era un ragazzino lo avevo chiesto per la formazione che allenavo, il Tigre. Lui ancora non giocava in prima squadra ma il Racing non ce lo ha dato. Per quanto riguarda il suo futuro, il Barcellona è il Barcellona. Ma è una decisione personale del giocatore, deve fare quello che crede meglio».

Fonte: Lorenzo Marucci – TuttoMercatoWeb.com