Serie A, Conte la chiude mercoledÃ¬? Speranza dalla Bundesliga: le ipotesi

Serie A, Conte la chiude mercoledì? Speranza dalla Bundesliga: le ipotesi

Il destino del campionato di Serie A è in bilico: mercoledì il premier Giuseppe Conte potrebbe chiuderla definitivamente, ma resta ancora una speranza dalla Bundesliga

CAMPIONATO – Secondo quanto riportato da “Repubblica”, mercoledì il decreto del premier Giuseppe Conte potrebbe sancire in maniera definitiva lo stop del campionato di Serie A. La spinta decisiva potrebbe darlo il comitato scientifico. I club italiani però sperano che proprio mercoledì arrivi un aiuto dalla Bundesliga. Il loro pensiero è che se lì si dovesse decidere per la ripresa, anche nel nostro Paese si possa ripartire. In questo senso si possono leggere le tre ipotesi di calendario sul tavolo della Lega Serie A. Uno sarebbe quello che prevederebbe la ripartenza il 24 giugno sacrificando la Coppa Italia, anche ci sarebbe il problema Rai che detiene i diritti televisivi, e con sole 2 retrocessioni. Un’altra prevederebbe di decidere la stagione con playoff e playout senza tardare l’inizio del campionato 2020/21. Invece il vicepresidente della Fifa, il canadese Montagliani, ha riferito a “Radio Sportiva”: «I campionati nell’anno solare? Una possibilità».