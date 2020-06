Serie A, dal Consiglio di Lega le date della prossima stagione – SM

La Serie A ormai è vicinissima a ripartire, ma si parla già della prossima. Dal Consiglio di Lega di oggi potrebbe uscire la data d’inizio del prossimo campionato

La Serie A è pronta a ripartire dopo la lunga sosta forzata dall’emergenza Coronavirus. Il calcio italiano però è al lavoro anche per la prossima stagione, oggi è previsto un Consiglio di Lega Serie A da cui dovrebbero uscire le date della prossima stagione che dovrà tenere conto anche dell’Europeo che si disputerà in estate. Secondo “Sport Mediaset” al momento la data più gettonata per la partenza della Serie A 2020/21 sembra essere il 12 settembre.