Inter, messaggio Conte in allenamento. Marotta e Zanetti...

Inter, messaggio Conte in allenamento. Marotta e Zanetti presenti

Condividi questo articolo

Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, Antonio Conte è soddisfatto per la prestazione dell’Inter a Napoli

AVANTI – Antonio Conte ha ribadito ai giocatori dell’Inter di essere soddisfatto dei novanta minuti nerazzurri nella semifinale di ritorno di Coppa Italia a Napoli. Lo ha fatto stamani ad Appiano Gentile, allenamento in cui vi è stata la presenza di Beppe Marotta e Javier Zanetti. Coloro che hanno giocato sabato sera hanno effettuato lavoro di scarico. Coloro che invece non sono scesi in campo hanno effettuato una partitella con la Primavera.