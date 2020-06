Hernanes: “Inter? Ho un rimpianto. Suning e Conte ambiziosi”

Hernanes, ex calciatore di Inter, Lazio e Juventus, ha parlato ai microfoni di “Sport Mediaset” sulla corsa scudetto che vede protagoniste le sue ex squadre e ha ammesso un rimpianto sulla sua esperienza in nerazzurro

LOTTA SCUDETTO E RIMPIANTI – Hernanes parla della lotta scudetto e ammette un rimpianto sulla sua esperienza all’Inter: «So che la Juventus non molla mai, hanno vinto 8 volte e vogliono vincere sempre. Se la Lazio vincesse sarebbe spettacolare quindi tifo la Lazio. Sull’Inter ho un solo rimpianto, è stata un’esperienza bellissima, ma l’unico rimpianto è che avrei voluto giocare la Champions con l’Inter e non ci sono riuscito. Ora c’è una buona mescola, i cinesi vogliono investire e c’è una persona con mentalità vincente come Conte».