Bastoni: “Delusi per la finale. Adesso concentrati sul campionato”

Alessandro Bastoni non nasconde la delusione per l’eliminazione dell’Inter nella semifinale di Coppa Italia. Il giovane difensore ora si concentra sul campionato

Alessandro Bastoni era in campo nella semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. Il giovane difensore dell’Inter ha affidato a Instagram la delusione per il risultato e promette concentrazione per la ripresa del campionato: «Delusi per non aver raggiunto la finale! Adesso concentrati per la ripresa campionato».