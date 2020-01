Satriano-Inter, l’attaccante ha firmato! E’ un nuovo calciatore nerazzurro

Condividi questo articolo

Satriano colpo chiuso dall’Inter. Il giovanissimo attaccante del Nacional era stato trattato anche dal Cagliari, ma alla fine i nerazzurri hanno avuto la meglio. Come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, la punta oggi era attesa in Italia per la firma sul contratto. Di seguito le ultimissime novità riportate da “Tuttomercatoweb”

NUOVO COLPO GIOVANE – Martin Satriano è un nuovo calciatore dell’Inter. Dopo le notizie circolate nella giornata di ieri, oggi la punta è arrivata in Italia, dove ha posto la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri per le prossime stagioni. Il classe 2001, infatti, oggi è arrivato nella sede della Beneamata per siglare l’accordo. Satriano è andato via dopo le 21, ad affare ormai concluso.