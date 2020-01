VIDEO – Satriano-Inter, che colpi! Gol pazzeschi e grinta: piccolo Suarez?

Satriano è nuovo rinforzo per le giovanili dell’Inter. Si parla un gran bene dell’attaccante che arriva dal Nacional: andiamo alla scoperta delle sue caratteristiche. Diversi paragoni tornano in mente per il prossimo attaccante nerazzurro: con le dovute proporzioni, ricorda Luis Suarez

INTER, TALENTO DA SCOPRIRE – Dall’Uruguay in Europa sono giunti calciatori di grande personalità e grinta e Martin Satriano non sembra far eccezione. La voglia con cui si fionda sul pallone, l’esplosione in ogni esultanza e i movimenti sempre presenti e repentini sono caratteristiche da non sottovalutare in una giovane punta. Nonostante i 187 cm di altezza, si tratta di un calciatore abbastanza agile, in grado anche di agire anche da seconda punta. Sicuramente le sue doti principali sono il fiuto per il gol e il tiro dalla distanza. Caratteristica la prima finta con cui cerca di liberarsi subito per il tiro, potente o preciso che sia. Proprio per questo, di fronte a certe prodezze (gol da centrocampo e non solo) il paragone con Suarez sorge spontaneo.

Dal profilo YouTube WorldOfFootballHD.