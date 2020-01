Satriano va all’Inter! Domani in Italia, poi la firma. Niente Cagliari – GDM

Satriano sarà presto un nuovo calciatore dell’Inter. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio su Twitter, i nerazzurri sono pronti a chiudere l’affare con il Nacional per il giovanissimo attaccante. Il classe 2001 negli scorsi giorni è stato accostato anche al Cagliari. Ecco le ultime novità e i tempi dell’affare

NUOVO COLPO GIOVANE – L’Inter chiude il colpo Martin Satriano. Si è parlato dell’attaccante soprattutto in ottica Cagliari negli ultimi giorni, poi gli accostamenti al club milanese e l’accelerazione ad opera nerazzurra. Domani il calciatore sarà in Italia per firmare il contratto con la Beneamata. Si tratta di un classe 2001 dall’ottimo fisico in grado di svolgere sia il ruolo di boa che di seconda punta.