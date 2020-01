Di Marzio: “Satriano, l’Inter ci pensa ma non è sola. Radu-Parma…”

Satriano è un giovane attaccante del Nacional, uno dei più importanti club uruguayani. Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio l’Inter ci sta pensando, ma non è l’unica di Serie A. Nel corso di “Calciomercato – L’Originale” si è parlato anche del trasferimento di Radu al Parma, che nel corso del tardo pomeriggio si è trattato con il suo agente Oscar Damiani in sede (vedi articolo).

SPAZIO AI GIOVANI – Ci sono altre novità di serata da Gianluca Di Marzio, stavolta non sui grandi nomi come fatto in apertura di trasmissione (vedi articolo): «Martin Satriano è un talento del Nacional su cui ci pensa il Cagliari e anche l’Inter. Vedremo quale squadra cercherà di prendere questo classe 2001, di cui si parla un gran bene. La sorpresa del pomeriggio è Ionut Andrei Radu al Parma, portiere che dopo l’arrivo di Mattia Perin al Genoa è finito in panchina. Era pronto a tornare all’Inter, che poi avrebbe deciso se tenerlo o darlo all’estero. C’è stato un infortunio di Luigi Sepe, portiere titolare, evidentemente i tempi di recupero non sono brevissimi. Il Parma ha trattato e chiuso con l’Inter, ha definito tutto e domani incontrerà gli agenti per chiudere l’acquisto».