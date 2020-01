Lazaro: “Premier League campionato top. La guardavamo anche all’Inter”

Valentino Lazaro, esterno offensivo dell’Inter, attualmente in prestito al Newcastle, ha parlato, ai microfoni della tv ufficiale del club inglese, della Premier League e delle sue aspettative sul calcio britannico. L’esterno austriaco, poi, ricorda un aneddoto vissuto in maglia nerazzurra.

SOGNO – Valentino Lazaro è entusiasta di essere approdato in Premier League, a suo dire il miglior campionato d’Europa. L’esterno austriaco, ai microfoni della tv ufficiale del Newcastle, ricorda inoltre un aneddoto vissuto in maglia nerazzurra: «Impressioni sulla Premier League? In Italia sono tutti fanatici del campionato inglese. Quest’anno all’Inter sono arrivati tanti giocatori dall’Inghilterra. Quindi seguivamo tutte le partite della Premier. Da bambino era il mio grande sogno poter giocare sui più grandi palcoscenici d’Europa e la Premier League è, a mio avviso, il quello più grande in questo momento. Sono molto felice di essere al Newcastle. Il mio ruolo? In carriera ho ricoperto tante posizione, posso giocare sia terzino che esterno alto, ma anche a centrocampo».

Fonte: nufc.tv