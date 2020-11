Sassuolo-Inter: idea Sanchez titolare. Panchina per un big dell’attacco?

Lukaku Lautaro Martinez Sanchez (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Le ultime di formazione, sponda nerazzurra, alla vigilia di Sassuolo-Inter. Antonio Conte dovrebbe sostanzialmente confermare l’undici che ha perso contro il Real Madri, ma il giornalista di “Sky Sport”, Andrea Paventi, non esclude qualche cambio di formazione

A RIPOSO – Poco meno di ventiquattro ore al calcio d’inizio di Sassuolo-Inter. Per i nerazzurri di Antonio Conte, reduci dalla sconfitta catastrofica col Real Madrid, la gara è fondamentale. Secondo Andrea Paventi, giornalista di “Sky Sport”, il tecnico dovrebbe sostanzialmente confermare l’undici che ha perso coi blancos mercoledì, ma non sono esclusi alcuni cambi mirati. La vera novità riguarderebbe il reparto offensivo: Antonio Conte potrebbe lanciare dal 1′ Alexis Sanchez, al posto di Romelu Lukaku, in coppia con Lautaro Martinez. Non dovrebbe essere l’unica sorpresa, ma in una gara così importante e delicata, l’esclusione del belga lascia più di qualche perplessità.