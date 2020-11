Coronavirus, Atalanta: Miranchuk positivo. Nuovi test per tutta...

Coronavirus, Atalanta: Miranchuk positivo. Nuovi test per tutta la squadra

Atalanta logo

L’Atalanta ha comunicato la positività al coronavirus di Aleksej Miranchuk, dopo l’esito dell’ultimo giro di test molecolari. L’ex Lokomotiv Mosca salterà la gara contro l’Hellas Verona. Ecco la nota ufficiale del club nerazzurro

TEGOLA – Il coronavirus continua a tormentare le squadre di Serie A. Dopo la positività di Nahitan Nández, oggi è toccato anche ad Aleksej Miranchuk dell’Atalanta, decisivo nella gara contro l’Inter non più tardi di un mese fa. L’ex calciatore della Lokomotiv Mosca aveva cominciato a carburare e stava scalando le gerarchie nel roster di Gian Piero Gasperini. Questa la nota ufficiale diffusa dal club orobico: “Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati ieri, giovedì 26 novembre, Aleksej Miranchuk è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è stato prontamente sottoposto ad isolamento nel rispetto delle procedure previste dal protocollo sanitario. In tarda serata il gruppo squadra verrà sottoposto nuovamente ai test molecolari.

La Società ha immediatamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate“.

Fonte: Atalanta.it