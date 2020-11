Sassuolo-Inter, Conte conferma un reparto in blocco. Due cambi?

Sassuolo-Inter

Sassuolo-Inter, domani alle ore 15, sarà una partita di fondamentale importanza per la corsa dei nerazzurri, reduci da una serie terribile di risultati negativi. Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, anticipa due possibili novità di formazione da parte di Conte.

CHI GIOCA DOMANI? – Andrea Paventi dà le ultime di formazione per Sassuolo-Inter: «In difesa si continua con quelli che dovevano essere a inizio stagione i titolari. Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij e Milan Skriniar avranno l’opportunità di trovare quella sintonia e quella capacità di giocare e di stare insieme, dopo la serata in cui il Real Madrid si è dimostrato più forte dell’Inter. Questa è una difesa che deve ritrovare certezze, si deve andare avanti con questi tre. Sugli esterni Matteo Darmian e Ivan Perisic sono favoriti sugli altri due (Achraf Hakimi e Ashley Young, ndr)».

LE COMPLICAZIONI – Antonio Conte è stato molto contestato in questo inizio di stagione, con richieste di difesa a quattro (vedi articolo). Tuttavia il tecnico salentino, secondo quanto segnala Paventi, sta cercando di andare avanti con le sue idee anche per Sassuolo-Inter di domani: «Si lavora anche sull’emotività del gruppo, su una certa solidità che il gruppo aveva acquisito. Deve essere ritrovata, con i concetti che la squadra ha assorbito. Non c’è stata grande preparazione per lavorare: si lavora poco e si gioca tanto, anche con gli impegni delle nazionali. Questa è una squadra che deve ritrovare le sue certezze. Il distacco in campionato non è ancora tanto, serve ritrovare quella stabilità che all’Inter è mancata per ritornare nel giro dello scudetto. Su questo Conte lavora e insiste, domani credo ripartirà dalla difesa a tre. Devono crescere alcuni giocatori, perché se certi giocatori fondamentali non li hai o non si sono espressi al loro valore qualcosa vai a perdere».