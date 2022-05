Perisic, l’Inter attende una risposta. Intanto Onana atteso in sede − Sky

Come documentato anche dalla nostra redazione (vedi video), c’è un summit in corso nella sede dell’Inter tra il management e Inzaghi. Si discute sul futuro della squadra. In ballo la questione Perisic; mentre è atteso anche Onana

SUMMIT IN CORSO − L’inviato Sky Sport Andrea Paventi racconta l’incontro in corso tra i vertici dell’Inter e Inzaghi: «Su in sede tutto il management con Inzaghi e il team manager Tagliacarne. C’è da pensare alle strategie sul mercato dell’Inter e sulla nuova stagione. Di Perisic si è parlato molto, ieri è stato messo il punto esclamativo. Lui ha preso un po’ di tempo ma il club vuole una risposta. Oggi arriverà anche Onana da queste parti nella settimana in cui arriverà l’annuncio di Handanovic».