Perisic out con la Croazia: l’esterno dell’Inter salta la Nations League

Perisic, uscito malconcio per un problema al polpaccio nell’ultima partita di campionato contro la Sampdoria, non sarà convocato dal CT della Croazia Dalic per le prossime partite di Nations League

FUORI − Riposo forzato anche in Nazionale per Ivan Perisic. Il croato, dopo aver terminato la stagione con l’Inter, non prenderà parte agli incontri di Nations League con la sua Croazia. Il problema al polpaccio, infatti, lo costringerà a saltare le partite contro Austria, Francia e Danimarca. L’esterno dell’Inter paga il guaio muscolare rimediato all’ultimo di campionato contro la Sampdoria. Su Twitter, la Federcalcio croata ha fatto un in bocca al lupo al giocatore.

#Croatia international Ivan Perišić will miss the #NationsLeague encounters in June due to calf injury 😔 Ivan, get well soon! 💪🏼🇭🇷#Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/DnAl7Myvir — HNS (@HNS_CFF) May 24, 2022

Dalic non perde un grandissimo pilastro della sua selezione.