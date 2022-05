VIDEO IN – Vertice in sede all’Inter, con Inzaghi anche l’avvocato Capellini

C’è anche l’avvocato della società Capellini al vertice in sede all’Inter con il presidente Zhang e Inzaghi. È arrivato da pochi istanti: questo il video fatto dall’inviato di Inter-News.it, Roberto Balestracci.

IL SUMMIT PROSEGUE – Circa un’ora fa è arrivato in viale della Liberazione Simone Inzaghi (vedi articolo), che si sta incontrando con il presidente Steven Zhang e i vertici dell’Inter per pianificare la prossima stagione e le strategie. Con loro, da qualche minuto, anche l’avvocato del club Angelo Capellini. Una presenza significativa, in attesa di ulteriori novità che arriveranno a breve.

Questo il video dell’arrivo dell’avvocato Capellini, fatto dal nostro inviato in sede.