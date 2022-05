Bergomi: «Dybala lo vedo bene all’Inter! Numero 10 che rispecchia i tifosi»

Bergomi in collegamento con gli studi di Sky Sport ha detto la sua riguardo il futuro di Paulo Dybala, accostato al mercato dell’Inter.

NUMERO 10 – Beppe Bergomi è d’accordo sull’arrivo dell’attaccante argentino che vedrebbe bene in nerazzurro, considerando i grandi numeri dieci della storia: «Paulo Dybala all’Inter lo vedo bene, non voglio entrare troppo nei discorsi tattici però l’Inter ha sempre avuto un numero 10 che ha preso la fantasia dei tifosi. Dalla grande Inter, penso per esempio a Mariolino Corso anche se non era un numero dieci, ma da lì in poi tutti così. È un giocatore che se dovesse arrivare all’Inter lo vedrei bene».