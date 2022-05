Sabatini: «Striscione contro l’Inter? Scaroni si è scusato. Ora i giocatori»

Sandro Sabatini, ospite negli studi di Sport Mediaset, ha parlato dello striscione dei giocatori del Milan contro l’Inter. Scuse già arrivate dal presidente Scaroni

STRISCIONE − Sabatini sullo sfottò dei rossoneri durante la festa Scudetto: «Striscione anti Inter? Va detto che non è un inedito. Ci sono cascati anche Massimo Ambrosini e Marco Materazzi per restare in tema Inter e Milan. E’ stata aperta un’inchiesta dalla Figc con il presidente Paolo Scaroni che ha già chiesto scusa all’Inter. Quanto ai giocatori rossoneri probabilmente alcuni di loro non sanno nemmeno il significato di quelle parole essendo alcuni stranieri ma non ci starebbero male nemmeno però le loro scuse».