Pellegrini: “Inter? Sono sempre in tribuna! Cessione? Moratti non c’entra”

Ernesto Pellegrini

Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter, compie oggi 80 anni. Ecco le sue parole sulla sua passione per il calcio, alla “Domenica Sportiva”.

PASSIONE – La passione per il calcio, e per l’Inter, non si è mai spenta nel fresco ottantenne Ernesto Pellegrini. Ecco le parole dell’ex presidente dell’Inter dei record: «Seguire il calcio? Io fino a tre anni fa andavo all’oratorio ogni domenica mattina a giocare a pallone. Mi divertivo e seguo ancora il calcio, sono sempre in tribuna a vedere l’Inter».

MOTIVAZIONI – Pellegrini preferisce poi non sbottonarsi sulle reali ragioni che lo spinsero a cedere la società nerazzurra, nel 1994: «Non c’entra Massimo Moratti, è un amico. C’entra il mio problema personale che mi ha fatto sentire un senso della fede dentro di me».