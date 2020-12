Mandorlini: “Inter, un paragone con l’anno dello scudetto dei record”

Andrea Mandorlini

Tra questa Inter e quella della stagione 1988/89 (“scudetto dei record”) ci sono alcune cose in comune. A dirlo è Andrea Mandorlini, ex nerazzurro, intervenuto alla “Domenica Sportiva”.

PARALLELO – Tra l’Inter 2020/21 e quella 1988/89 c’è un punto in comune. E a farlo emergere è Andrea Mandorlini, difensore in quella formazione storica. Ecco le sue parole: «Qualche nemico me lo sono fatto anch’io. Al di là di quello è una squadra forte, però a volte le cose ritornano. Mi ricordo che anche noi, nell’anno dello scudetto, fummo eliminati in un partita rocambolesca contro il Bayern Monaco, dopo aver vinto lì 2-0. Anche lì sembrava una stagione non positiva, e poi abbiamo vinto in campionato con l’Inter dei record. Siamo fuori dalle coppe, quindi non ci resta che vincere il campionato».