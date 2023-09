Pavard chiaro: «Il mio ruolo è uno! Quando si è presentata l’Inter…»

Pavard, dopo aver spiegato qual è il suo obiettivo all’Inter, parla della scelta di trasferirsi in nerazzurro nonostante si trovasse già in un grande club. Il francese svela anche qual è la posizione nella quale si trova più a suo agio, con un messaggio chiaro a Inzaghi. Di seguito la seconda parte della sua intervista a DAZN

AMBIZIONI – Benjamin Pavard, quando si è presentata l’Inter, ha capito che era giunto il momento di intraprendere una nuova sfida: «Ero in Germania, per me era arrivato il momento di una nuova sfida. L’Inter si è presentata, è un club con grande storia e delle vere leggende come Zanetti, che adesso sta lavorando per il club e del quale ho grande rispetto. Per me si è trattato di una scelta e di una nuova sfida: l’Inter si è presentata da me condividendo le mie stesse ambizioni, vale a dire vincere il maggior numero di trofei possibili. Ed è per questo che sono qui oggi. Spero che a fine stagione si possa festeggiare, tutti insieme con i nostri meravigliosi tifosi».

UN SOLO RUOLO – Pavard parla poi del suo ruolo preferito, con un messaggio diretto a Simone Inzaghi: «Il ruolo che preferisco è quello di centrale nella difesa a tre, è lì che mi sento più a mio agio. Per quanto riguarda la posizione di laterale destro, tutti sanno che posso ricoprirla ma non è il ruolo in cui mi sento più a mio agio. Meglio da difensore centrale, è il motivo per il quale sono all’Inter: poter giocare nella posizione che preferisco per dare il mio contributo di esperienza. Ripeto, è il motivo per cui sono qui».