Candreva infortunato, altri due rischiano di saltare la partita con l’Inter

Non è di certo un buon momento per la Salernitana, reduce da una sconfitta in campionato con l’Empoli e ferma a quota 3 punti in classifica, sabato sfiderà l’Inter. La situazione infortunati preoccupa Paulo Sousa (anche lui in bilico), con Antonio Candreva malconcio, si aggiungono altri due infortunati.

DUE ASSENZE CERTE – Antonio Candreva con molta probabilità salterà la prossima sfida casalinga tra Salernitana e Inter, ma non sarà l’unico. In attesa di accertamenti per quanto riguarda l’italiano, secondo quanto riportato da Sky Sport saranno altri due i giocatori a saltare la partita con i primi in classifica, cioè Ikwuemesi e Coulibaly.