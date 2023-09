Pavard: «All’Inter per vincere! Voglio la seconda stella. Serie A…»

Pavard è arrivato all’Inter dal Bayern Monaco dopo una lunghissima trattativa. Il francese, campione del mondo, ha scelto i nerazzurri e nell’intervista concessa a DAZN spiega anche perché. La parola scudetto per uno che ha vinto tanto quanto lui non è assolutamente un tabù

UN SOLO OBIETTIVO – Benjamin Pavard è approdato in Serie A, all’Inter. Il francese non si nasconde assolutamente e spiega qual è il suo obiettivo in nerazzurro: «È un campionato che seguivo da tempo, ho molti amici che giocano in Italia. Per me è un calcio forte a livello tattico. Sento di avere tante cose da imparare qui e sono contento di fare parte di questo grande club: l’Inter. Gioco a calcio per vincere trofei, è per questo che gioco, è questo che mi piace. Alla fine della mia carriera sarò fiero di me quando guarderò nella mia bacheca tutti i trofei che avrò vinto. Spero possano essere ancora tanti perché sono uno che ha fame di vincere trofei. Mi piacerebbe vincere anche con l’Inter, a fine stagione festeggiare lo scudetto e mettere questa seconda stella sulla maglia».