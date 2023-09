Ora sta a Sanchez: l’infortunio di Arnautovic lo rende fondamentale!

Sanchez diventa fondamentale nelle rotazioni di Inzaghi. L’unico ricambio in attacco dell’Inter rimane lui, dopo lo stop di Arnautovic

CHANCE − Nemmeno il tempo di tirare un po’ il fiato che già da domani si ricomincia a fare sul serio. E’ in arrivo il primo turno infrasettimanale della stagione di Serie A. Per l’Inter il prossimo avversario sarà il Sassuolo, che appena due giorni fa ha strapazzato la Juventus con un sonoro 4-2. I nerazzurri, dopo due trasferte consecutive tra campionato e Champions League, ritorneranno a San Siro. Pronti dei cambi da parte di Simone Inzaghi. Il più scalpitante è Alexis Sanchez, che ha ri-esordito ufficialmente a San Sebastian per poi subentrare a Marcus Thuram ieri al Castellani. Contro la squadra di Alessio Dionisi, il 34 enne di Tocopilla potrebbe ritrovare anche la titolarità.

STRAORDINARI − L’ultimo weekend è stato per l’Inter un po’ dolce-amaro. Da un lato, è arrivata la quinta vittoria di fila in campionato (15 punti e punteggio pieno), dall’altro però il primo grave infortunio della stagione (si spera l’ultimo): ossia quello capitato a Marko Arnautovic. L’austriaco dovrà stare ai box per un paio di mesi, con rientro previsto per fine novembre. Il reparto offensivo dell’Inter, dunque, sarà chiamato agli straordinari. Sanchez avrà molta più chance per giocare e incidere. Mercoledì sera, uno tra Lautaro Martinez e Thuram potrebbe lasciargli il posto. Probabilmente il figlio d’arte, il quale ha giocato più minuti a Empoli rispetto al capitano. Inzaghi dovrà dosare attentamente le forze e le energie. Il calendario sta infatti per intasarsi e l’infortunio di Arnautovic, da questo punto di vista, può creare un certo fastidio.