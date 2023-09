Bucciantini: «Inter cambia linguaggio ma è la più forte da 5 anni! Dimarco…»

Bucciantini vede un’Inter sempre più lanciata verso lo Scudetto ma all’interno di un progetto che dura da almeno cinque anni. Il noto giornalista, presente negli studi di “Sport 24 Today” in onda su Sky Sport 24, spende parole di elogio anche per il prodotto del vivaio Dimarco

DOMINIO NERAZZURRO – Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri sulla lotta Scudetto creano interazioni. La prima è quella di Marco Bucciantini, che commenta proprio le parole di Allegri alla vigilia di Juventus-Lecce: «Se l’Inter va di questo passo, nessuno si indispettisce se non c’è una vera lotta Scudetto! Ma l’importante anche per la Juventus è stare il più a lungo possibile in gioco e vicino alla vetta». Così Bucciantini sulla lotta Scudetto, che rischia già di diventare un monologo.

Nuova Inter Made in Italy per Bucciantini

AL TOP DAL 2019 – Bucciantini entra nei dettagli: «Passando all’Inter, Federico Dimarco è un esempio per tanti calciatori e per la società. Perché in genere chi va via in prestito fa tanti giri e poi non torna. Invece, Dimarco è tornato ed è anche migliorato! L’Inter ha costruito una squadra con un lingaggio molto italiano. Prima aveva un lingagguo prettamente “slavo” – inteso a livello calcistico – che hanno sostituito con quello italiano. Adesso, invece, è una squadra più adatta alla Serie A italiana. L’Inter ha tutto a livello tecnico, fisico, ambientale, umano e via dicendo. Merito anche della Finale di Champions League, perché fino al 97′ la partita era in discussione. Quello ti ha fatto uscire con un senso di adeguatezza che il tabellone ti aveva un po’ nascosto. L’Inter ha giocato la finale alla grande, dando più fastidio di tutte al Manchester City nella competizione. E in questo modo ti sei sentito adeguato al secondo posto. L’Inter sembra forte oggi ma è cinque anni che è forte! Anzi, è la più forte di tutte in Italia e poteva vincere anche di più in questi anni. Sono tutti cresciuti in questa forza, creando senso di appartenza intorno alla squadra». Questo l’elogio di Bucciantini alla nuova Inter “italianizzata” solo in sede di calciomercato, perché più internazionale.