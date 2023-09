Sabatini ironizza: «Empoli-Inter, VAR applaude Dimarco e si distrae! Il fuorigioco…»

Sabatini torna sulla polemica arbitrale che sta accompagnando la vittoria dell’Inter a Empoli più che altro per un’immotivata insurrezione via social. Il giornalista, nel corso del lungo intervento a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, aggiunge la sua sull’episodio del gol di Dimarco dal punto di vista VAR. Ecco la seconda e ultima parte delle dichiarazioni rilasciate

VAR DISTRATTO – Il nuovo format “Open VAR” piace a Sandro Sabatini ma non lo convince appieno. Lo spunto polemico viene dato – curiosamente – dallo 0-1 di Empoli-Inter tanto discusso. A ragione secondo il giornalista. E su cui Sabatini, dopo aver elogiato l’Inter in ottica Scudetto, si esprime così: «Sul gol di Federico Dimarco, tutti in piedi sul divano – come diceva Guido Meda per Valentino Rossi (ride, ndr) – perché meraviglioso e staordinario. Ma non va bene che poi non venga proposta l’eventuale linea del fuorigioco di Alessandro Bastoni e se disturba la visuale del portiere sul tiro. Evidentemente si sono alzati sul divano ad applaudire anche a Lissone al VAR (ride, ndr). E si sono distratti, non segnalando nulla». Così Sabatini sul gol di Dimarco.

SILENZIO NON DOCUMENTATO – Sabatini, più che focalizzarsi sull’episodio di Empoli-Inter, estende la polemica ai limiti del nuovo format: «Oltre ai commenti, vorrei sentire anche il silenzio del VAR quando non interviene. Un errore, anche se in buona fede, deve sempre essere documentato. Bella iniziativa quella tra FIGC, AIA e DAZN, ma vorrei che venisse dato spazio a tutti gli episodi. Anziché sceglierli arbitrariamente…». Sabatini considera un errore non aver valutato il potenziale (inesistente, ndr) fuorigioco di Bastoni sul gol di Dimarco in Empoli-Inter. E si augura episodi simili proposti al pubblico per spiegare la decisione presa e/o non presa dal VAR. Polemiche a parte, resta il fatto che non ci sono dubbi sulla regolarità del bel gol di Dimarco.