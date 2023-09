Sabatini cambia idea: «Ecco cosa impressiona dell’Inter! Con Lukaku…»

Sabatini parla positivamente dell’Inter di Inzaghi in chiave Scudetto, pur facendo il tifo per evitare la fuga ammazza-campionato in Serie A. Il noto giornalista sportivo, intervenuto come ospite nel corso di “Microfono Aperto” sulle frequenze di Radio Sportiva, ammette di aver cambiato pensiero rispetto al calciomercato estivo. Questo il primo estratto del suo intervento

INTER SENZA RIVALI – Cambio netto di idea per Sandro Sabatini, che adesso elogia la nuova corazzata nerazzurra: «L’Inter in questo momento sembra il Paris Saint-Germain degli anni d’oro in Francia, il Bayern Monaco degli anni d’oro in Germania. Quindici punti con cinque vittorie in cinque giornate. Ha ragione Enrico Mentana che, come al solito, insegna a tutti, anche nel calcio. Non dobbiamo pensare che Yann Sommer ha subìto solo un gol, è che in cinque partite ha subìto – se non sbaglio – solo otto tiri in porta! L’Inter ha una solidità difensiva e di squadra che non è assolutamente paragonabile a nessuna squadra. Altra cosa che fa impressione è il Milan secondo in classifica, che al momento è l’alternativa più credibile nella corsa Scudetto dell’Inter. Ed è stato battuto 5-1 nel Derby di Milano, cioè nello scontro diretto! Questo fa sinceramente impressione! L’Inter in questo momento non ha rivali. E lo dice uno che ammette che, in estate, ha detto che la formazione non era all’altezza degli anni scorsi per le importanti partenze. Sì, mancano, ma anche i sostituti sono all’altezza e non ne fanno sentire la mancanza. Ed è evidente. A Empoli ho visto un’Inter un po’ stanca ma anche che non si è voluta stancare dopo aver giocato in Europa. Non ha spinto fino in fondo perché ha capito che poteva vincere la partita sul passo, anche senza andare in fuga». Così Sabatini sull’Inter prima a punteggio pieno dopo cinque giornate di campionato.

Sabatini elogia l’Inter ma anche Lukaku alla Roma

PAZZESCA INTER – Sabatini torna sull’avvio perfetto della squadra nerazzurra in Serie A: «Per evitare la fuga solitaria, come il Napoli l’anno scorso, per fortuna l’Inter non ha ripreso Romelu Lukaku. E Lukaku è andato alla Roma. Anche se Marcus Thuram è sorprendente nel rendimento, con Lukaku l’Inter a Natale si poteva già pensare al prossimo campionato. La Roma ha ragione di esistere e sognare un posto nella prossima Europa grazie a Lukaku. Questa è l’impressione… Anziché “Pazza Inter”, “Pazzesca Inter” è geniale. Bellissimo! Da quando Antonio Conte disse “Basta Pazza Inter”, gli interisti si vergognano di “Pazza Inter Amala” e si sono lasciati un po’ influenzare. Invece l’altro coro cantato a San Siro è coinvolgente. Adesso l’Inter è pazzesca e un posto in Champions League è già assicurato. Questa Inter pazzesca era una buona squadra anche qualche anno fa? Nì. Il primo Luciano Spalletti all’Inter gioca un’Europa League molto modesta ma, uscendo, non sfrutta l’uscita. Anzi, semmai ne risente in campionato. Senza coppe non c’è garanzia, ma viene fuori il valore della squadra. Tutti gli allenatori sbagliano, da Simone Inzaghi in giù. Da Massimiliano Allegri in giù, da Spalletti in giù. E da Stefano Pioli in giù. L’Inter al momento fa un campionato a sé. La differenza tra i primi otto allenatori in Serie A, comunque, è sui cento metri. Tutti competenti». Questo è il pensiero di Sabatini sulla nuova lotta Scudetto.