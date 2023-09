Pistocchi: «Bastoni in fuorigioco sul gol di Dimarco? Smentita in 30”!»

Qualche persona che non conosce il regolamento – o che, peggio, vuole far passare una realtà alternativa – da ieri ha provato a millantare come ci sia un fuorigioco attivo di Bastoni sul gol di Dimarco che ha deciso Empoli-Inter. Pistocchi smentisce questa tesi più che bizzarra con una spiegazione semplicissima.

ALTRO CHE FUORIGIOCO! – Il gol di Federico Dimarco in Empoli-Inter è tanto bello quanto regolare. Questo nonostante certe ricostruzioni particolari, per non dire di peggio, che ipotizzano un fuorigioco attivo di Alessandro Bastoni. Ipotesi smontata da Maurizio Pistocchi via Twitter. “Un giorno di polemiche social, smentito in 30”: come avevo anticipato ieri la posizione di Bastoni sul gol di Dimarco non sarebbe da considerare attiva-non copre la visuale al portiere, non ne condiziona il comportamento-nemmeno se fosse in fuorigioco, che invece con c’era: infatti Bastoni è tenuto in gioco da un giocatore dell’Empoli (a destra)”.

Un giorno di polemiche social, smentito in 30” : come avevo anticipato ieri la posizione di #Bastoni sul gol di #DiMarco non sarebbe da considerare attiva-non copre la visuale al portiere, non ne condiziona il comportamento-nemmeno se fosse in fuorigioco, che invece con c’era :… pic.twitter.com/wFMNYjSvWP — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) September 25, 2023

Ecco anche le foto messe da Pistocchi, che escludono qualsiasi irregolarità.