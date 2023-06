Moratti: «Berlusconi teneva al Milan e all’Inter. Un avversario leale»

Silvio Berlusconi, all’età di 86 anni, è venuto a mancare questa mattina e Massimo Moratti l’ha voluto ricordare così a Calciomercato.it. Le parole dell’ex presidente dell’Inter.

AVVERSARIO LEALE− Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato a Calciomercato.it della scomparsa di Silvio Berlusconi (vedi articolo): «È stato un avversario leale, sotto tutti i punti di vista. Non ha mai preso posizione contro. Ha sempre parlato di Milan e Inter come due squadre di Milano a cui lui teneva, pur essendo milanista. È sempre stato un avversario leale e anche spiritoso e simpatico. Il ricordo di Berlusconi non si ferma solo lì, si ferma a tutta la sua attività che ci ha invaso la vita per tanti perché aveva una personalità fortissima e ha inciso sulla storia del Paese e non è da sottovalutare questa persona. È stato un trascinatore, che ha inciso ottimamente nella storia e nella vita di tutti. Mi faceva piacere perché era una gara tra due società, Inter e Milan, che cercavano di far contenta la gente e aveva anche lui lo stesso scopo».

Fonte: Calciomercato.it – Riccardo Meloni