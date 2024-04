Mkhitaryan o Frattesi? Comunque vada, Inzaghi casca sempre in piedi

Si va verso Inter-Cagliari, match della trentaduesima giornata di campionato. Inzaghi dovrà scegliere a centrocampo tra Frattesi e il diffidato Mkhitaryan.

IL DUBBIO − Il vero dubbio di Simone Inzaghi per Inter-Cagliari è a centrocampo. Dentro Davide Frattesi, autore del gol decisivo a Udine, oppure Henrikh Mkhitaryan, che lunedì sera gli ha lasciato il posto. Inzaghi si prenderà tutto il tempo per decidere nei prossimi ultimi due allenamenti. L’armeno, diffidato, rimane dunque a rischio per la prossima sfida di campionato contro il Milan. Ovvero il derby che potrebbe regalare la matematica seconda stella ai nerazzurri. Averlo o non averlo farebbe tanta differenza. Inzaghi intanto ragiona e riflette.

Mkhitaryan o Frattesi, Inzaghi casca sempre in piedi

CARICO A PALLETTONI − Comunque vada, Inzaghi casca in piedi. Se il tecnico dell’Inter dovesse optare per la via cautelativa e dunque affidarsi a Frattesi, la scelta sarebbe comunque redditizia e sicura. Il centrocampista ex Sassuolo, già a sette centri stagionali, è in ottima forma sia fisica che mentale. Il gol nei minuti finali di Udine lo ha ulteriormente caricato a pallettoni e ora scalpita per ritrovare una maglia da titolare, che manca addirittura dal 25 febbraio contro il Lecce al Via del Mare.

EQUILIBRATORE − Ovviamente il titolare del ruolo è Mkhitaryan, giocatore di assoluta importanza per questa squadra. L’armeno è il vero equilibratore del centrocampo nerazzurro. Anche a Udine, nonostante una serata complicata, è stato autore di un’altra prova da 7 in pagella con il super salvataggio su Thauvin nella ripresa sul punteggio di parità. Insomma, privarsene oggi è un vero azzardo. Inoltre, per esperienza e maturità una diffida pendente sulla schiena non sarà di certo un svantaggio per lui.