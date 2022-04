Milan, pari a San Siro col Bologna dopo 8′ di recupero! Inter ora a -4

Il Milan di Stefano Pioli si ferma a San Siro pareggiando 0-0 contro un Bologna volenteroso, che di fatto fa un favore all’Inter, ora a -4 in classifica dopo la vittoria contro la Juventus.

DI SACRIFICIO – Il Bologna si presenta a San Siro senza regalare nulla e con la voglia di dimostrare tanto, soprattutto al suo allenatore, Sinisa Mihajlovic. Bologna assolutamente propositivo nel secondo tempo, concede ma si fa vedere in area di rigore avversaria, bravissimo Skorupski in entrambi i tempi, si oppone più volte ai tentativi offensivi del Milan. Primo tempo che si conclude a reti inviolate a San Siro, così come il secondo tempo. All’80’ gioco fermo per uno scontro di gioco tra i due ex Inter, Gary Medel e Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri al 98′ (sì, con ben otto minuti di recupero), pareggiano comunque la partita. Altra soddisfazione per l’Inter di Simone Inzaghi che dopo aver vinto a Torino contro la Juventus, si trova adesso a -4 punti in classifica.