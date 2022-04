Ventola: «L’Inter mi ha deluso ma Juventus solo con i singoli. Due male»

Nicola Ventola, alla Bobo Tv su Twitch, ha analizzato il match tra Juventus e Inter. L’ex giocatore non contento della prestazione dei nerazzurri e della gara in sé

GARA FISICA − L’analisi di Ventola sul match: «Emozionato a vedere lo stadio pieno, grande atmosfera. E’ stata una gara di tanti falli, vero che la Juventus ha fatto un buon primo tempo. Però Vlahovic se le create da solo le occasioni. L’Inter fisicamente mi ha deluso, ha fatto fatica ad uscire quando cercava di uscire dal basso. I due attaccanti faccio fatica a giudicarli. Poi se la Juventus passa in vantaggio non so che reazione poteva avere l’Inter. La Juventus pericolosa con azione singole: Vlahovic o Zakaria. Male sia Brozovic che Barella. Se devi analizzare tatticamente questa partita fai fatica, partita di lotta, di fisico. Cambi elementari sia da una parte che dall’altra, gara poco bella».